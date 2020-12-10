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المصالحة الخليجية.. أجواء إيجابية وبيانات إشادة تثمن الجهد الكويتي

أشاع البيان الكويتي بشأن الأزمة الخليجية أجواء إيجابية ما زالت لم تتبلور في أفعال حتى الآن. وبعد 4 أيام من صدور مواقف من السعودية وقطر بشأن البيان الكويتي، صدرت مواقف من الإمارات ومصر وبشكل متزامن.