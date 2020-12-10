57:34

الحصاد (2020/12/9)

ناقشت غادة عويس في الحصاد (2020/12/9) عدة قضايا، كان من بينها: إشارات من فريق بايدن بالعودة للاتفاق النووي، وطهران تقول إنها مستعدة لاستئناف التزاماتها.