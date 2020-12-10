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التحالف السعودي الإماراتي يعلن التوافق على تشكيل حكومة يمنية

أعلن التحالف السعودي الإماراتي عن استكمال الترتيبات اللازمة في اليمن لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وذكرَ أن الإعلان عن الحكومة سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.