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إيرانية تبدع في فن الخط العربي وتبتكر أساليب جديدة له

سانزا خطاطة إيرانية نجحت في ابتكار أسلوب جديد يمزج بين الخط العربي الكوفي والغرافيكس، ووظفت حركة الخط الكوفي بأنواعه المختلفة في تصميمات جرئية للأزياء.