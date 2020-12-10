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أميركا.. الدعوى التي رفعت على الولايات الأربع بسبب عدم احترامها القوانين

أعلنت 17 ولاية أميركية تأييد دعوى ولاية تكساس أمام المحكمة العليا ضد ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا، والهادفة إلى إبطال نتائج الانتخابات في تلك الولايات.