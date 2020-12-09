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ولاية ترينغانو الماليزية التي تجمع بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة

أصبحت ولاية ترينغانو شمالي ماليزيا ثاني محطة سياحية بالبلاد، وبينما تشهد قصورهم الخشبية القديمة على عراقة وثراء التراث الملايوي يعتقد سكان الولاية أنهم أول من طبق حكم الإسلام في المنطقة.