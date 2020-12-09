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نواب البرلمان الليبي يعقدون أول جلسة رسمية لهم بمدينة غدامس

عقد البرلمان الليبي اليوم أولى جلساته الرسمية في مدينة غدامس، التي ضمت أغلب النواب، وقرر الاجتماع الانعقاد مرة أخرى في 21 و22 من الشهر الجاري لحسم قضايا خلافية.