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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع بدء توزيع لقاح فيروس كورونا في بريطانيا، كما رصدت الجدل الذي أثاره ظهور الفنان السوري يوسف العظمة في دبي.