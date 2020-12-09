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13:39
نافذة من واشنطن- دعوى ضد 4 ولايات تشكك في نتائج الانتخابات
قال المدعي العام لولاية تكساس إن الدعوى ضد الولايات الأربع أمام المحكمة العليا ليست بسبب التزوير، بل لأنها لم تحترم قوانينها واعتمدت على قرارات مسؤولين وقضاة لتغيير القوانين.
9/12/2020
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