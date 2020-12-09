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02:43

مقدسيون تجرعوا مرارة الإخلاء والهدم يروون قصصهم

تتعرض أحياء عدة في القدس منذ سنوات إلى هجمة شرسة من جانب المستوطنين للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، التقرير التقى بعدد من المقدسين ليحكوا قصصهم المريرة منذ تسليمهم أوامر بهدم منازلهم حتى تنفيذ الأمر.
9/12/2020
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