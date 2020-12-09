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02:03
قبيل تولي بايدين مهامه الرسمية.. جدل بين طهران وأوروبا بشأن الاتفاق النووي
قبل أن يتولى الرئيس الديمقراطي جو بايدن سلطاته الرسمية في البيت الأبيض، بدأ جدل حاد بين الدول الأوروبية وطهران بشأن الشروط اللازم اتباعها للعودة للاتفاق النووي؛
8/12/2020
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