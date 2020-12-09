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فنانة فلسطينية تُبدع في نسج قطع فنية باستخدام الإبرة والخيط

بإبرة وخيوط من الصوف تنسج الفنانة التشكيلية الفلسطينية آية المغاري قطعا تذكارية، وصورا لشخصيات أثارت إعجاب كثيرين من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.