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تونس تستضيف النسخة الخامسة من جائزة أمير قطر للتميز في مكافحة الفساد

استضافت تونس النسخة الخامسة من جائزة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تقام كل عام بالشراكة مع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.