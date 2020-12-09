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انتهاء مهلة البت في طعون نتائج الانتخابات وحملة ترامب تؤكد استمرارها

ينتهي اليوم الموعد النهائي للبت في جميع الطعون بالانتخابات الرئاسية التي عقدت الشهر الماضي، قبل تصويت المجمع الانتخابي رسميا على الرئيس المنتخب. في حين يؤكد الفريق القانوني لترامب استمراره في الطعون.