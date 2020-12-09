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57:11

الحصاد- 2020/12/8

سلطت خديجة بن قنة في “الحصاد” بتاريخ 2020/12/8 الضوء على تطورات جائحة كورونا حول العالم، مع تزايد عدد الإصابات، وتضاعف الآمال بقرب انتهاء الأزمة بعد بدء بريطانيا تلقيح المواطنين فيها ضد الفيروس.
8/12/2020
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