search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
57:11
الحصاد- 2020/12/8
سلطت خديجة بن قنة في “الحصاد” بتاريخ 2020/12/8 الضوء على تطورات جائحة كورونا حول العالم، مع تزايد عدد الإصابات، وتضاعف الآمال بقرب انتهاء الأزمة بعد بدء بريطانيا تلقيح المواطنين فيها ضد الفيروس.
8/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نافذة من واشنطن- اتهام ولايات بأنها استغلت جائحة كورونا لتمرير تغييرات في قوانين التصويت
play
16:07
نافذة من واشنطن- قاضية فدرالية ترفض إبطال التصديق بفوز بايدن في ميشيغان
play
16:18
الحصاد (2020/12/7)
play
57:46
نافذة من واشنطن- ترامب يجدد مهاجمته لحاكم ولاية جورجيا
play
11:27
مقاطع حول هذه القصة
نافذة من واشنطن- اتهام ولايات بأنها استغلت جائحة كورونا لتمرير تغييرات في قوانين التصويت
play
16:07
نافذة من واشنطن- قاضية فدرالية ترفض إبطال التصديق بفوز بايدن في ميشيغان
play
16:18
الحصاد (2020/12/7)
play
57:46
نافذة من واشنطن- ترامب يجدد مهاجمته لحاكم ولاية جورجيا
play
11:27
المزيد من النشرات الإخبارية
نافذة من واشنطن- اتهام ولايات بأنها استغلت جائحة كورونا لتمرير تغييرات في قوانين التصويت
نافذة من واشنطن- قاضية فدرالية ترفض إبطال التصديق بفوز بايدن في ميشيغان
الحصاد (2020/12/7)
نافذة من واشنطن- ترامب يجدد مهاجمته لحاكم ولاية جورجيا
الأكثر قراءة
قصة الوفيات الست بين المشاركين في تجربة لقاح "فايزر" لفيروس كورونا
تمرد جمهوري ضد ترامب بمجلس النواب والمحكمة العليا.. إقرار ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة ورفض تغيير نتائج بنسلفانيا
إساءة عنصرية غير مسبوقة بطلها حكم.. ماذا جرى في مواجهة سان جيرمان وباشاك شهير؟
السيسي يتخلص من آخر المزعجين.. خسارة الطنطاوي وسط اتهامات بالتزوير