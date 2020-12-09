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الحريري: قدمت تشكيلة حكومية على أساس الاختصاص وعدم الانتماء الحزبي

قال سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية إنه قدم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون من 18 وزيرا على أساس الاختصاص وعدم الانتماء الحزبي.