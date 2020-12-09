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التعافي تحت راية النزاهة.. شعار الأمم المتحدة بيوم مكافحة الفساد

التعافي تحت راية النزاهة شعار الأمم المتحدة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2020 وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الفساد ينتعش في الأزمات، داعيا إلى وضع تدابير رقابية فعالة للحد من الفساد.