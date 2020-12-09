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استمرار المظاهرات وصدامات مع قوات الأمن في إقليم كردستان العراق

تدخل الاحتجاجات المطالبة بدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان يومها السابع، وقد شهدت جميع أقضية ونواحي محافظة السليمانية مظاهرات غاضبة وصدامات مع قوات الأمن.