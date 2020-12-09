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أوبك تتوصل إلى اتفاق يقر زيادة الإنتاج بدءا من يناير المقبل

توصلت الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وتلك التي تشكل “أوبك بلس”، إلى اتفاق وُصف بالهش. وأقر الاتفاق زيادة في الإنتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا، بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.