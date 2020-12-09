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أردوغان: قرارات العقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي لا تهم تركيا كثيرا

يعقد الاتحاد الأوروبي غدا قمة لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، على خلفية التوتر في منطقة شرقي المتوسط. وعشية القمة قال الرئيس التركي إن قرارات العقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي لا تهمّ بلاده كثيرا.