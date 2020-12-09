البث الحي
02:49

أردوغان: قرارات العقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي لا تهم تركيا كثيرا

يعقد الاتحاد الأوروبي غدا قمة لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، على خلفية التوتر في منطقة شرقي المتوسط. وعشية القمة قال الرئيس التركي إن قرارات العقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي لا تهمّ بلاده كثيرا.
9/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في زمن كورونا

02:30
(الجزيرة)

التحالف السعودي الإماراتي يعلن التوافق على تشكيل حكومة يمنية

02:15
(الجزيرة)

علماء وكالة الفضاء الصينية يترقبون عودة المسبار "تشانغ إي-5"

02:19
(الجزيرة)

الموصل.. فيلم على نتفليكس يفجّر جدلا واسعا بالعراق

02:35
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في زمن كورونا

02:30
(الجزيرة)

التحالف السعودي الإماراتي يعلن التوافق على تشكيل حكومة يمنية

02:15
(الجزيرة)

علماء وكالة الفضاء الصينية يترقبون عودة المسبار "تشانغ إي-5"

02:19
(الجزيرة)

الموصل.. فيلم على نتفليكس يفجّر جدلا واسعا بالعراق

02:35
المزيد من التقارير الإخبارية

المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في زمن كورونا

(الجزيرة)

التحالف السعودي الإماراتي يعلن التوافق على تشكيل حكومة يمنية

(الجزيرة)

علماء وكالة الفضاء الصينية يترقبون عودة المسبار "تشانغ إي-5"

(الجزيرة)

الموصل.. فيلم على نتفليكس يفجّر جدلا واسعا بالعراق

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

هل اخترقت تركيا الأوروبيين؟ أصوات رافضة للعقوبات وخبيران إيطاليان يستشرفان مخرجات قمة اليوم

هذه الفئة يمنع تلقيها لقاح فايزر لفيروس كورونا.. هل أنت منهم؟

شاهد: عجز عن قراءة اليمين.. إقالة نائب وزير التعدين التنزاني قبل تسلم منصبه

ندولان حاول عدة مرات قراءة اليمين ولم يستطع (مواقع التواصل)

ملاحظات "الهرم الأكبر".. أسرار نيوتن التي تكشف لأول مرة عن نهاية العالم

جذاذات مخطوطة نيوتن المحترقة حول الهرم الأكبر ونهاية العالم (دار مزادات سوذبيز)