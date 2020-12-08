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وفد أوروبي يزور غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية المتردية

بعد 4 سنوات من الغياب، يزور قطاع غزة وفد من الدِبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، للاطلاع على حقيقة الظروف الإنسانية والاقتصادية العسيرة والتي تزداد صعوبة، في ظل تفشي فيروس كورونا.