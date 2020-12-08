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02:44
وزراء الخارجية الأوروبيين.. كل إجراءات تركيا في شرق المتوسط سلبية
اعتبر وزراء الخارجية الأوروبيون في اجتماعهم التحضيري للقمة الأوروبية أن تركيا لم تغير سلوكها في شرق المتوسط وأن كل الإجراءات التي اتخذتها سلبية.
7/12/2020
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