24:17

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/7)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/7) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل التي هاجم فيها إسرائيل، واصفا إياها بآخر الدول الاستعمارية للعرب.