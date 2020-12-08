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24:17
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/7)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/7) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل التي هاجم فيها إسرائيل، واصفا إياها بآخر الدول الاستعمارية للعرب.
7/12/2020
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