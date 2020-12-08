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نافذة من واشنطن- قاضية فدرالية ترفض إبطال التصديق بفوز بايدن في ميشيغان

رفضت قاضية فدرالية في ولاية ميشيغان دعوى تطالب بإبطال تصديق الولاية على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وقالت القاضية إن المزاعم بوجود تزوير في الانتخابات تستند إلى مجرد تكهنات.
7/12/2020
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نافذة من واشنطن- ترامب يجدد مهاجمته لحاكم ولاية جورجيا

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(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- اتهام ولايات بأنها استغلت جائحة كورونا لتمرير تغييرات في قوانين التصويت

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نافذة من واشنطن- ترامب يجدد مهاجمته لحاكم ولاية جورجيا

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