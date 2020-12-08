16:07

نافذة من واشنطن- اتهام ولايات بأنها استغلت جائحة كورونا لتمرير تغييرات في قوانين التصويت

أعلن المدعي العام في تكساس أنه لجأ إلى المحكمة الأميركية العليا لمقاضاة ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، حيث يتهم هذه الولايات بأنها استغلت جائحة كورونا لتمرير تغييرات في قوانين التصويت.