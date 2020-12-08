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مصري ينحت على أقلام الرصاص تماثيل فرعونية مميزة

يبدع فنان مصري بنحت تماثيل فرعونية مميزة على الرؤوس الصغيرة لأقلام الرصاص، فبعد أن استوحى الفكرة من فنان تايواني اعتمادها لتسليط الضوء على التاريخ المصري القديم بأسلوب فريد.
8/12/2020
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