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متظاهرون ينددون بالسياسات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق

أشعل متظاهرون مباني مكاتب الأحزاب الكردستانية في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق. ورفع المتظاهرون شعارات نددوا فيها بالسياسات المالية لحكومة الإقليم، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية.