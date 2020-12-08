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ماكرون يفصل بين التعاون العسكري بين القاهرة وباريس والملف الحقوقي المصري

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد ارتباط بين التعاون العسكري بين باريس والقاهرة والملف الحقوقي، في المقابل دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن نظامه.