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ماكرون يستقبل السيسي.. حل خلافات حقوق الإنسان بمصر ليس شرطا لتطوير التعاون

وسط احتجاجات برلمانيين ومنظمات حقوقية طالت ملف حقوق الإنسان في مصر، استقبل الرئيس الفرنسي نظيره المصري في الإليزيه. وقال ماكرون إنه لن يجعل حل الخلافات بشأن حقوق الإنسان بمصر شرطا لتطوير التعاون.