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49:47

للقصة بقية- أوقاف مصر المهدرة

سلطت حلقة (2020/12/7) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على أوقاف مصر التي تقدر بالمليارات وما تعرضت له من نهب وفساد ممنهج، ومحاولات السلطات المصرية السيطرة عليها، في ظل غياب تام للمساءلة.
7/12/2020
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