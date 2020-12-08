49:47

للقصة بقية- أوقاف مصر المهدرة

سلطت حلقة (2020/12/7) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على أوقاف مصر التي تقدر بالمليارات وما تعرضت له من نهب وفساد ممنهج، ومحاولات السلطات المصرية السيطرة عليها، في ظل غياب تام للمساءلة.