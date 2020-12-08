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لاجئو دولة جنوب السودان يحتفلون باتفاق سلام السودان

تواصل منابر اللاجئين من دولة جنوب السودان ترحيبها باتفاق سلام السودان، ويقول الجنوبيون إن الاتفاق يخلق الاستقرار والسلام بالسودان، ويفتح فرص تبادل المنافع بين الدولتين الجارتين.