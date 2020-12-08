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فتح باب التطوع لتجربة لقاح كورونا الصيني في تركيا

فتحت تركيا أبواب التطوع أمام مواطنيها لتجربة لقاح كورونا الصيني، وأكدت لجان الرقابة الطبية أنه لم يتمَ تسجيل أيِ آثار جانبية تذكر حتى الآن، رغم كثرة الشائعات عن أضرار محتملة للقاح الصيني.