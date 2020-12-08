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على خلفية النزاع بشرق المتوسط.. تصعيد بالأزمة بين أوروبا وتركيا

تراجعت الدبلوماسية وبرز التصعيد السياسي والتلويح بالأسوأ بين تركيا وأوروبا، بعد اتهام الأخيرة لأنقرة بعدم تغيير سلوكها “الاستفزازي” في مياه شرق المتوسط،