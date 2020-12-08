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توقعات بصدور نتائج التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت قبل نهاية العام الجاري

كشفت مصادر لبنانية لمراسل الجزيرة أن المحقق العدلي اللبناني يتطلع للكشف عن نتائج تحقيقاته بانفجار مرفأ بيروت قبل نهاية العام الجاري،