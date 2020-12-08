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بيان أوروبي ثلاثي يدعو طهران للتراجع عن خططها النووية التوسعية

عبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من خطط إيران لتوسيع برنامجها النووي، ودعت الدول الثلاث طهران إلى عدم تنفيذ هذه الخطط، إذا كانت جادة في الحفاظ على مساحة للدبلوماسية.
7/12/2020
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