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باب الطعون المتعلقة بالانتخابات الأميركية على وشك الإغلاق

ينتهي اليوم الثلاثاء “الملاذ الآمن” وهو الموعد النهائي للبت في جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات، وذلك قبل تصويت المجمع الانتخابي رسميا على الرئيس المنتخب الاثنين المقبل.