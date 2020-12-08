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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: مفاوضات الاتفاق النووي انتهت ولا يمكن التفاوض بشأنها

جددت إيران رفضها التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن المفاوضات انتهت، ولن تتفاوض طهران مجددا.