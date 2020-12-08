02:35

الدول الغنية تستحوذ على معظم طلبيات اللقاحات ضد فيروس كورونا

استحوذت الدول الغنية على معظم طلبيات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكن المشوار يبدو أصعب لوصول اللقاح للدول الفقيرة، إذ إن 80% مما ستنتجه فايزر من جرعات حتى نهاية العام المقبل اشترته دول ثرية.