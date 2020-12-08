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الحصاد (2020/12/7)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2020/12/7) العديد من القضايا؛ كان من أبرزها: السيسي يدافع عن نظامه في باريس، وماكرون يقول لا رهن للتعاون العسكري بسجل الحريات في مصر.