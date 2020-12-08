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الأولوية لمن تجاوز الثمانين والعاملين بالرعاية الصحية.. بريطانيا تبدأ بإعطاء لقاح كوفيد-19

بدأت بريطانيا اليوم إعطاء لقاح كوفيد-19 في مسعى لوضع حد لجائحة كورونا، ومنحت السلطات الصحية الأولوية لمن تزيد أعمارهم على 80 عاما، والعاملين في مجال الرعاية الصحية.