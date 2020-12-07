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نواب أوروبيون يطالبون ماكرون بإيقاف دعمه للسيسي مع استمرار القمع

طالب نواب فرنسيون في البرلمان الأوروبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم رسائل واضحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن باريس لا يمكن أن تقدم الدعم للقاهرة في ظل استمرار القمع.