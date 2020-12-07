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نفاد مواد فحص كورونا في المختبر المركزي بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفحص، وطالبت الوزارة الجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لتوفيرها.