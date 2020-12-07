البث الحي
23:15

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/6)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/6) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما وصفوه باستهتار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مشاركته في تجمع لأنصاره بولاية جورجيا.
6/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/4)

23:42
(الجزيرة)

رسائل إيجابية بين بايدين وطهران بشأن الملف النووي

02:31
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- ملامح خطة بايدن تجاه ملف إيران النووي.. تصعيد أم احتواء؟

26:31
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- هل تنقذ اللقاحات الجديدة العالم من جائحة كورونا؟

48:21
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/4)

23:42
(الجزيرة)

رسائل إيجابية بين بايدين وطهران بشأن الملف النووي

02:31
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- ملامح خطة بايدن تجاه ملف إيران النووي.. تصعيد أم احتواء؟

26:31
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- هل تنقذ اللقاحات الجديدة العالم من جائحة كورونا؟

48:21
المزيد من حوارية

حفتر يراوغ عسكريا..هل هي محاولته الأخيرة أم مساع لإفشال الجهود السياسية؟

(الجزيرة)

لأول مرة منذ 11 عاما..برلمان الكويت بلا نساء وخسارة صفاء الهاشم تشعل المنصات

(الجزيرة)

فخري زاده شخصية الأسبوع والوصول للقاح لكورونا حدثه الأبرز

(الجزيرة)

في عهد بايدن.. هل يتفق الأوروبيون على موقف أكثر تشددا من الاتفاق النووي؟ وما موقف طهران؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

يحدد الحياة أو الموت.. ما أخطر يوم يعيشه مريض كورونا؟

هكذا ردّ صدام حسين على عمرو موسى عندما حذره من ضربة أميركية قاصمة

موسى (يسار) قال إن صدام فوّضه للتحدث باسم العراق مع الأمم المتحدة وأميركا (رويترز)

يصعّدون ضد تركيا.. أردوغان للأوروبيين: عليكم التخلص من العمى الإستراتيجي

أردوغان أكد أن تركيا لا تسعى للتصعيد وطالب بعقد مؤتمر لحل الخلافات (الأناضول)

ليفربول يكتسح وولفرهامبتون وصلاح يتفوق على رونالدو في البريميرليغ

صلاح يحتفل بتسجيله هدف ليفربول الأول وهو جالس على الأرض (غيتي)