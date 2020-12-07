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23:15
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/6)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/6) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما وصفوه باستهتار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مشاركته في تجمع لأنصاره بولاية جورجيا.
6/12/2020
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