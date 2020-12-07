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نافذة من واشنطن- مدير الاستخبارات الأميركية يشكك في نزاهة انتخابات الرئاسة

شكك مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية في نزاهة الانتخابات الرئاسية، وشدد على أن مخالفات شابت هذه العملية، في حين أكد جيف دنكن نائب حاكم ولاية جورجيا الجمهوري نزاهة الانتخابات.
6/12/2020
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