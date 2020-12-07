11:27

نافذة من واشنطن- ترامب يجدد مهاجمته لحاكم ولاية جورجيا

هاجم دونالد ترامب مجددا الحاكم الجمهوري لجورجيا، وقال في تغريدة إن حاكم الولاية يرفض التحقق من صحة التوقيعات على بطاقات الاقتراع التي يقول إنها خطوة كافية لمنحه الفوز في الولاية.