البث الحي
11:27

نافذة من واشنطن- ترامب يجدد مهاجمته لحاكم ولاية جورجيا

هاجم دونالد ترامب مجددا الحاكم الجمهوري لجورجيا، وقال في تغريدة إن حاكم الولاية يرفض التحقق من صحة التوقيعات على بطاقات الاقتراع التي يقول إنها خطوة كافية لمنحه الفوز في الولاية.
7/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات التركية في الصومال

02:21
(الجزيرة)

بريطانيا تستقبل أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا

01:30
(الجزيرة)

لاجئو دولة جنوب السودان يحتفلون باتفاق سلام السودان

02:35
(الجزيرة)

لجنة حكومية لدراسة قضية رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم

02:40
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات التركية في الصومال

02:21
(الجزيرة)

بريطانيا تستقبل أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا

01:30
(الجزيرة)

لاجئو دولة جنوب السودان يحتفلون باتفاق سلام السودان

02:35
(الجزيرة)

لجنة حكومية لدراسة قضية رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم

02:40
المزيد من البرامج

ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات التركية في الصومال

(الجزيرة)

بريطانيا تستقبل أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا

(الجزيرة)

لاجئو دولة جنوب السودان يحتفلون باتفاق سلام السودان

(الجزيرة)

لجنة حكومية لدراسة قضية رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أطباء يكشفون للجزيرة نت تفاصيله وأعراضه.. بريطانيا تبدأ التلقيح ضد كورونا

قواعد عسكرية وإنترنت قومي.. هكذا تغلغلت الصين في صناعة الأمن الإيرانية

يحدد الحياة أو الموت.. ما أخطر يوم يعيشه مريض كورونا؟

ما معنى خطاب الإصلاح الجديد لأردوغان؟

(وكالة الأناضول)