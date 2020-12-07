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موريتانيا.. السلطات تحذر المواطنين من الموجة الثانية من كورونا

دعت السلطات الموريتانية المواطنين لتوخي الحيطة والحذر مع بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا. وقد شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات وتزايد أعداد الوفيات.