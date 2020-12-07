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مهرجان المحامل التقليدية في قطر

شهد الحي الثقافي في العاصمة القطرية مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، الذي تضمن عروضا تراثية بحرية بهدف استعادة المخزون الثقافي، وإحياء الموروث الشعبي والمحافظة عليه.