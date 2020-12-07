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مفاوضات سياسية في ليبيا على وقع خروق عسكرية لحفتر

في الوقت الذي برزت فيه الآمال بقرب توصل الليبيين لتفاهمات؛ شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على غرفة العمليات المشتركة في مدينة أوباري، مهددة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار.