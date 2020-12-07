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مشاورات لعقد أول جلسة رسمية لمجلس نواب ليبي موحد.. هل تخرج البلاد من أزمتها؟

يتواصل مسار توحيد البرلمان الليبي في مدينة غدامس، حيث يتوقع أن تعقد أول جلسة رسمية لمجلس نواب ليبي موحد، بحضور برلمانيي الشرق في طبرق والغرب في طرابلس، ويأمل كثيرون أن يفضي المسار إلى إقرار تفاهمات.
6/12/2020
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