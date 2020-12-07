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مدير الاستخبارات الأميركية يدعو للتحقيق في "تجاوزات" شابت الانتخابات الأميركية

رغم كثرة معارضيه، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يبدو وحيدا في التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية التي طردته خارج أسوار البيت الأبيض وجاءت بمنافسه الديمقراطي جو بايدن،